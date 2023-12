di T.A.

Torna il calcio dilettantistico infrasettimanale in Molise. Domani 6 dicembre (h 14.30) sono in calendario le semifinali d’andata di Coppa Italia Molise 2023/24 ed esattamente Venafro/Guglionesi al “Del Prete” e Gioiese/A. Casertano. Le favorite per accedere alla finale? Incertezza nello scontro Venafro/Guglionesi data la classifica delle due contendenti. Di contro A. Casertano favorito assoluto nei confronti della Gioiese. Per capirne di più, vediamo da vicino l’andamento sin qui in eccellenza delle quattro contendenti. L’Alto Casertano guida la classifica di eccellenza a quota 36 con un punto di vantaggio sull’Isernia già uscito dalla Coppa, mentre la Gioiese è 11.ma a quota 12. Ergo, e a meno di sorprese nel calcio comunque sempre dietro l’angolo, i casertani possono solo buttarla via loro la qualificazione alla finale, tanto netto appare il divario in campo tra loro e la Gioiese. Molto più incerta l’altra semifinale tra Venafro e Guglionesi. Praticamente sono a stretto contatto di gomito in campionato, col Guglionesi terzo con 22 punti e Venafro quinto con 21. Stanno lì entrambi, in un fazzoletto, per cui l’incertezza regna sovrana. Per cercare di capire altro ancora sul momento attuale delle quattro semifinaliste di Coppa, ecco i loro risultati nell’ultimo turno di campionato : A. Casertano/Termoli 5-0, Gioiese/Ripalimosani 1-2, Venafro/Cliternina 3-1 e Guglionesi/Castel di Sangro 2-1. In chiusura è da segnalare che alla terza d’andata Guglionesi/Venafro finì 1 a 2 per i venafrani. Ed allora appuntamento al pomeriggio di Coppa Italia Molise, competizione sempre interessante.