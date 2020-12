Non è la prima volta che la città di Venafro dei fare i conti con problemi legati al funzionamento della rete idrica. Accade, con una certa frequenza, di avere un flusso idrico non regolare per uso domestico.

Da diverse segnalazioni arrivare in redazione, apprendiamo che da un paio di giorni nel centro storico, in via Cosmo de Utris e in via Colonia Giulia, i rubinetti delle abitazioni sono quasi a secco.

I cittadini sono imbufaliti e stanchi di dover subire le conseguenze di una situazione che si trascina da anni, senza che si trovi una soluzione definitiva al problema.

Con un post su Facebook l’assessore competente, Dario Ottaviano, ha fornito spiegazioni sull’accaduto

“Oggi pomeriggio (mercoledì 9 dicembre n.d.r.) intorno alle 17,00 si è verificato un problema sul flusso idrico dell’acquedotto cittadino. Il problema si è verificato sulla parte di competenza di Molise Acque, il cui personale è intervenuto prontamente. I loro tecnici son ancora al lavoro per ripristinare il guasto, che al momento persiste. Purtroppo questi eventi improvvisi possono accadere. Confido nella comprensione di tutti, con la speranza che si risolva tutto nel più breve tempo possibile“.

Motivazioni che i cittadini stenteranno comunque a comprendere. A loro interessa solo che l’acqua arrivi nelle loro case.