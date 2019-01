“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. Lo scriveva Primo Levi, nel suo capolavoro memorialistico “Se questo è un uomo”.

L’Istituto comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro non deve e non vuole dimenticare uno dei peggiori crimini contro l’umanità. Molte le iniziative didattiche a sostegno della Giornata della Memoria che hanno coinvolto sia la scuola primaria, che quella secondaria. Domani e dopodomani, rispettivamente giovedì 31 gennaio , le classi 5° e venerdì 1 febbraio, le classi 4° parteciperanno a un seminario sulla Shoah e il suo significato.

Una iniziativa sostenuta dal dirigente scolastico prof. Marco Viti , dalla preside Scarabeo e dal.la scrittrice Fiora Luzzatto d’intesa con i docenti. Gli alunni delle classi 4° e 5°, nei giorni scorsi, hanno avuto il piacere di accogliere la testimonianza di una superstite che, nel corso della sua infanzia, ha vissuto la terribile esperienza delle persecuzioni antisemite: Fiora Luzzatto, ebrea per parte di padre. La scrittrice, durante l’incontro, ha spiegato come è nato e si è sviluppato l’antisemitismo nel corso dei secoli, e ha anche raccontato come la sua famiglia fu colpita dalle leggi razziali.

Gli alunni a loro volta hanno partecipato in prima persona, mostrando e commentando i contrassegni dalle vittime dei lager: non solo ebrei, ma anche rom, testimoni di Geova, omosessuali, disabili, oppositori politici. “Con degli interlocutori così giovani – commenta la scrittrice – non è facile raccontare in modo sincero l’orrore dello sterminio; occorre soprattutto sottolineare in quali modi tutti noi possiamo e dobbiamo contribuire alla lotta contro il razzismo, di ieri e di oggi. Come si piange nel vedere le immagini di Auschwitz ai tempi del nazismo, così si piange nel vedere i migranti morti nel Mediterraneo”.

Momento emozionante è stata la partecipazione degli alunni nell’esecuzione di un canto ebraico. Gli alunni dell’Istituto Testa hanno recitato, con commovente sensibilità, alcune poesie e preghiere scritte dai migranti africani. C’è stata una conclusione di speranza: recitando in coro l’articolo 3 della nostra Costituzione, gli alunni e i loro insegnanti si sono impegnati a far sì che si realizzi, col contributo di tutti, il dettato costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione alcuna.