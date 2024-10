di Redazione

Un furto è stato perpetrato presso il Punto Vendita UPIM di Venafro dove è stato sottratto denaro dalla cassa. La destrezza utilizzata dai ladri non è però servita a molto, visto che i Carabinieri li hanno individuati e arrestati anche grazie alle videocamere di sorveglianza presenti nei locali dell’attività commerciale del Gruppo D’Appollonio, in Via Campania. Dalle prime notizie si tratta di persone che lavorano in una zona adiacente la stessa filiale UPIM e da quanto è trapelato gli stessi sono in stato di fermo per gli accertamenti del caso.