VENAFRO – In occasione dell’anniversario della scomparsa di Francesco Giampietri, deceduto prematuramente lo scorso 28 marzo 2020, per ricordarlo, la comunità si riunisce in un evento virtuale. Un’intera settimana per commemorare la figura di Francesco, docente universitario, poeta, filosofo, organizzatore di eventi culturali.

Da lunedì 22 marzo a domenica 28 marzo, infatti, tutti gli amici di Francesco, conoscenti e chiunque abbia provato affetto per lui, sono invitati a dedicare quotidianamente su facebook con gli hashtag #francescogiampietridays #labellezzanonmuoremai, una poesia, una parola, una fato, un aforisma, un richiamo di bellezza per accendere una luce virtuale o come direbbe Proust “un’intermittenza del cuore”.