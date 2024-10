di Redazione

Benedetta da Fra Giovanni del Convento di San Nicandro, la sede dei sostenitori del Venafro Calcio. Un gruppo di ragazzi che fanno del tifo un momento di aggregazione sociale. Il loro scopo, dicono, non è soltanto quello di supportare la squadra di calcio, ma anche e soprattutto mettere in atto delle iniziative sociali e ambientali. E infatti si sono già fatti notare per un aiuto anche economico che sono riusciti a dare attraverso una raccolta fondi per una importante manifestazione a scopo sociale e per la pulizia e sistemazione, in particolar modo, di alcuni luoghi storici e rappresentativi di Venafro. Iniziative encomiabili che vogliono essere un esempio da seguire, visto che il loro messaggio è molto chiaro: rispetto e amore per la nostra città. Non è facile riuscire a vedere una così grande passione in tanti giovani che si occupano di problemi che le istituzioni non riescono a risolvere, ma questi ragazzi sono riusciti a coniugare il tifo e la passione per i colori della squadra del cuore, in occasioni di grande solidarietà.