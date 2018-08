Avendo definito l’assetto e la guida tecnica della prima squadra con l’arrivo del giovane ed esperto Di Salvio come vice di Tavone che già da diversi anni collaborano in completa sintonia, il Venafro F.C. si dedicherà a questo punto solo ed esclusivamente al completamento pacchetto calcettisti. Il mercato entra ora nel vivo … Un grande in bocca al lupo a Di Salvio per questa avventura a tinte bianconere.

… To Be Continued