Altra novità in casa bianconera: Nino Perna con il suo centro di riabilitazione metterà la propria esperienza al servizio dei nostri ragazzi.

In realtà si tratta di un gradito ritorno per il venafrano che anni fa vestiva i panni del nostro fisioterapista, difatti aveva già “prestato servizio” per il club bianconero nelle stagioni in cui la compagine venafrana era nel campionato di Serie B.

Sarà il punto di riferimento non solo della prima squadra ma anche dell’Under e degli Allievi.

“Sono molto contento di dare il mio contributo e a lavorare nella società dove, insieme, abbiamo conquistato il campionato nazionale di Serie B e abbiamo successivamente dato lustro alla cittadina di Venafro e all’intera regione Molise negli anni successivi. Non vedo l´ora di cominciare questa nuova avventura. Metterò le mie capacità e la mia esperienza al servizio del mister e cercherò di fare del mio meglio per raggiungere nuovi grandi traguardi con questi colori”, queste le prime parole a caldo del neo-fisioterapista.

Dunque, Nino Perna, classe ‘65’, nel giorno del suo compleanno (OGGI!) con il suo centro di riabilitazione è ufficialmente parte integrante del progetto della società bianconera. Uomo di esperienza, da anni esercita la sua professione con dedizione e professionalità, ottenendo sempre ottimi risultati dove ha esercitato le sue funzioni di fisioterapista. Perna ha lavorato in passato nel calcio a undici, con il Venafro, il Trivento e l’Agnone, non deludendo mai le aspettative di chi gli ha dato fiducia.

Il fisioterapista è molto importante per la condizione atletica dei giocatori, che durante ogni gara mettono a dura prova il loro fisico. Questa figura professionale, elabora ed attua direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della motricità di chi pratica sport e non, ma sa bene quanto sia importante affidarsi alle cure di un esperto.

Quest’anno Perna, con il suo centro di riabilitazione, collaborerà con il Venafro, blasonata squadra che affronterà il campionato di serie C1. Perna ci ha confidato che non si aspettava la chiamata da parte della dirigenza del Venafro. Si dice entusiasta di questa nuova esperienza, il nuovo progetto della dirigenza gli è parso importante e serio, per cui non ha avuto nessun dubbio nell’accettare questo rapporto di collaborazione.

“Sono felice di dare, attraverso la mia struttura, un valido contributo a questo team, sono certo che la nostra collaborazione darà buoni frutti, sarà mio impegno curare ogni tipo di problema fisico dei giocatori, è importante per una squadra essere sempre al top della condizione fisica per poter affrontare al meglio ogni partita. Per concludere, ringrazio il presidente e tutta la dirigenza per la fiducia accordatami”.

Alle parole di Nino Perna si aggiungono quelle del Responsabile Area Tecnica: “Il fisioterapista venafrano, vecchia e stimata conoscenza della Società bianconera, ritorna nel suo delicato ruolo a supportare fisicamente e psicologicamente gli atleti della prima squadra e anche i giovanissimi della scuola calcio. Il ruolo che svolge un fisioterapista nello sport odierno è importantissimo, gli sforzi continui degli atleti, la ricerca della perfezione nella prestazione sportiva, lo stress accumulato, sono le principali cause dell’aumento degli infortuni muscolari e sportivi e una volta infortunato, per uno sportivo esiste il serio rischio di una ricaduta.

L’importanza del fisioterapista all’interno di una società sportiva oggi è quella di prevenire gli infortuni, mantenere al meglio le capacità psico-fisiche degli atleti e aumentare la carica motivazionale. La figura del fisioterapista non è più quella obsoleta del massaggiatore, ma svolge un ruolo integrante e qualificante per l’intera squadra. Nino Perna al suo attivo ha un lungo curriculum professionale e il suo lavoro svolto in stretta collaborazione con gli allenatori, preparatori, i dirigenti, sarà uno dei preziosi anelli di congiunzione della catena sportiva”.

Il Venafro, dunque, mette un altro tassello nel suo organico, affidandosi all’esperienza di Perna ed il suo centro di riabilitazione, una collaborazione che di sicuro darà i suoi buoni frutti nel cammino della prossima stagione.

Infatti il centro offre i seguenti servizi: