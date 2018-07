Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Il Venafro F.C. mette a segno un’altro colpo dopo la firma ieri del forte laterale campobassano De Simio, piazzando una vera e propria bomba, uno di quei colpi che può fare davvero la differenza nell’arco di una stagione, aggiudicandosi, ancora una volta, le prestazioni di Luca Peluso, uno dei pezzi pregiati del mercato che con ogni probabilità sarà uno dei giocatori più forti del panorama della prossima Serie C1.

Soddisfatta la Dirigenza: “La società, senza ombra di dubbio, ha messo a segno un altro grande colpo, Peluso garantisce qualità e soprattutto tantissimi gol, capace da solo di cambiare le sorti di una partita. Quest’anno, a differenza della passata stagione, ci stiamo muovendo in sordina e senza proclami, ma crediamo di poterci togliere diverse soddisfazioni. Ci teniamo a ringraziare il Presidente e tutto lo staff che insieme stiamo portando avanti un meraviglioso progetto di crescita sportiva e nel nome della Città di Venafro“.

Nato a Febbraio del 1983, il bomber molisano Peluso si è fatto strada a suon di gol, salendo in cattedra come capocannoniere in diverse stagioni e confermandosi uno dei bomber indiscussi del panorama Futsal anche in categorie superiori. Ad oggi è ancora l’unico calciatore molisano ad aver alzato 6 Coppe Italia e punta a fortificare il suo record. Nell’ultima sessione agonistica ha vestito la maglia bianconera segnando tra Campionato e Coppa oltre 35 gol.

Oggi all’atto della firma avvenuta nella sede della Società, Peluso ha dichiarato: “Anche quest’anno faremo grandi cose, o almeno ci proveremo, sono felicissimo di stare qui, credo nel progetto a lungo termine della società. Prima di confermare e dare il fatidico <<sì>> ho avuto diverse richieste, alcune importanti da società di Serie B, ma ho scelto Venafro e il Venafro F.C, perché per me è una seconda famiglia e negli anni che ho indossato questa maglia, che tra l’altro la sento come una seconda pelle, ho capito di avere a che fare con una società seria e soprattutto sana. Mi troverò in un gruppo forte e pieno di entusiasmo che già l’anno scorso era molto unito”.

Una ciliegina sulla torta nel sontuoso mercato condotto dal Venafro F.C., un altro diamante in un roster già di valore in attesa di altri colpi ad “effetto”.

… TO BE CONTINUED