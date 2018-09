L’ex tecnico dell’Olimpia Agnonese è il nuovo allenatore delle formazioni giovanili del sodalizio venafrano.

Gianluca Iannicelli, profilo esperto e dall’indubbia competenza, figlia dei trascorsi degli ultimi anni nel campionato di C1 di Calcio a 5 con le compagini dell’Olimpia Agnonese, del Sesto Campano, del Pozzilli e del Venafro è il nuovo allenatore delle formazioni giovanili della società bianconera

Va dunque delineandosi il nuovo corso che riguarderà una fascia d’età particolarmente delicata, data la necessità di risultare quale bacino preferenziale per i giovani da inserire in prima squadra. La Juniores, ad esempio, è reduce dall’ennesima annata importante avendo sul campo conquistato un secondo posto a soli 3 punti dalla vincitrice del torneo. La Juniores del Venafro F.C. ripartirà da mister Iannicelli e dall’allestimento operato in queste settimane dal Direttore Generale per cercare di migliorare il risultato della stagione appena conclusa.

Una squadra costruita ex novo verterà sul contributo di numerose pedine provenienti da squadre locali, così da prospettare un futuro non solo in ambito regionale per il Venafro ma anche in ambito nazionale, la formazione di punta del suo settore giovanile. Perché solo con giovani competitivi, nella loro categoria di riferimento, è possibile prefigurare giovani già pronti e rodati per il difficile palcoscenico della prima squadra.

Per tutta la realtà venafrana, trattasi di step insidioso, ma certo avvincente e carico di aspettative. Una sfida allettante, che però non deve fare paura. E non farà paura, grazie al contributo di mister Iannicelli, figura di spessore e che grazie alla sinergia con il Direttore Generale, che dopo l’ottimo lavoro in ambito di prima squadra prova a fare altrettanto sul fronte del settore giovanile e della Juniores.

Mister Iannicelli, fresco di firma, dichiara “Era quello che speravo e che mi aspettavo dopo tanto duro lavoro – ha dichiarato Iannicelli – arrivo, anzi, ritorno con tanto entusiasmo in una società di alto livello”. Il tecnico ha salutato l’Olimpia Agnonese, società a cui resta tuttavia legatissimo: “Per me è stata una seconda famiglia – ha spiegato – ma dall’altra parte essere parte integrante del Venafro per un venafrano mi onora, ma allo stesso tempo è un onore e onere oltremodo stimolante, perché il Venafro anche nel settore giovanile ha scritto pagine indelebili del calcio a 5 non solo regionale”.

Allenerà una squadra che ha vinto praticamente tutto in 12 anni di storia: “Raccolgo un’eredità pesante perché la cantera venafrana in passato ha affrontato squadre di categorie importanti, ricordo tra i tanti scontri il duello contro la scudettata Montesilvano e vincitrice oltre che del Tricolore anche della Coppa dei Campioni. Successivamente il Venafro ha affrontato anche la Lazio del Presidente Lotito arrivando ben oltre le proprie aspettative e portando in alto il nome del Venafro e della città di Venafro”.

“Gianluca ha tutte le carte in regola per fare bene – ha spiegato il responsabile area tecnica – è giovane, ma allo stesso tempo esperienza da vendere, ha entusiasmo e la giusta cultura sportiva in virtù del suo passato da calciatore prima, calcettista dopo e allenatore di diverse società partecipanti al massimo campionato regionale”.

Cuzzi è rimasto colpito da quanto sempre fatto da Iannicelli, in ultimo con l’Olimpia Agnonese: “Osservo sempre i nostri avversari e della sua ex squadra mi aveva colpito molto l’espressione di gioco propositiva unita all’abilità in fase difensiva, ho visto quel qualcosa in più che ci ha fatto decidere di andare dritti su di lui, ritengo che sia la scelta più giusta, lui che oltre ad essere un grande professionista ha sempre avuto il cuore a Venafro e nel Venafro”.

To Be Continued…