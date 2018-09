Si è conclusa ufficialmente la campagna acquisti del Venafro F.C. Il tempo delle proroghe è finito e da sabato 29 p.v. si inizia a fare sul serio con l’inizio della Coppa Italia che vedrà impegnato il Venafro fuori casa contro il Frosolone. Il Venafro, com’era prevedibile, ha terminato la campagna acquisti con diversi colpi ad effetto auspicati dai tifosi, questo è il riepilogo di quanto accaduto in nei due mesi di trattative.

Dalle conferme di capitan Luca Peluso, del forte laterale De Simio, del fantasista Francesco Corbo, dallo stakanovista Giovanni Palumbo e del blocco degli Under dell’anno scorso, il Venafro ha dato in mano la guida della prima squadra a Gianluigi Tavone il quale cercherà una riconferma della buona stagione dello scorso anno e magari migliorando i risultati della stessa. L’innesto di giocatori di spessore nei vari reparti dovrebbe garantire anche un ulteriore salto di qualità.

La società non si è limitata solo all’ingaggio di giocatori i di valore ma ha anche lavorato sul potenziamento dello staff tecnico e l’aggiunta di un preparatore dei portieri di spicco del calcio a 5 molisano come Simone Crudele che garantirà un ulteriore passo in avanti.

I nuovi calcettisti del Venafro si sono presentati ai tifosi bianconeri, il primo a prendere parola è stato Luca Montanaro: “Sono orgoglioso di essere un nuovo giocatore del Venafro, l’ho voluto fortemente. Non voglio sostituire nessuno, io guardo me stesso, devo fare bene per me e per la squadra. Ho grandi stimoli, siamo forti e devo dimostrare a me stesso di poter giocare qui. La trattativa per arrivare a Venafro non è stata lunga, ho detto subito sì. Tutta la società ha fatto tanto per farmi venire qui, anche io ho lottato e adesso sono arrivato. La squadra è forte, hanno fatto il massimo lo scorso anno e c’è tanta voglia di migliorare i risultati quest’anno. Tavone è un grande mister, l’anno scorso insieme alla Saracena abbiamo vinto tutto quello che c’era da vincere e sono contento di ritrovarlo qui a Venafro, l’ambiente mi piace e si lavora bene. Il gruppo vuole fare bene”.

La parola passa poi a Cristian Passarelli “Sono molto contento di essere un giocatore del Venafro. Vengo da diverse stagioni in Serie B e con grande umiltà ed entusiasmo sono qui per aiutare i miei compagni. Sono abituato a giocare a ritmi elevatissimi e spero di ripetermi anche quest’anno sui livelli delle stagioni passate. Nella rosa c’è tanta qualità, nel complesso la squadra è veramente forte e abbiamo tutti grandi ambizioni. Con il Mister c’è stato subito gran feeling, ci conoscevamo già e stiamo lavorando già benissimo insieme per toglierci grandi soddisfazioni”.

A seguire arrivano le parole del “Mago” Francesco d’Alauro “Sono felicissimo di essere qui. Sono fermo da diversi mesi e voglio dimostrare il mio valore anche con questa maglia. La mia scelta? E’ stata facile, il Venafro ha una storia importante e in passato non nascondo che sono stato ad un passo dal vestire questa gloriosa maglia. Abbiamo grandi ambizioni, ho tanta grinta e spero di portare il Venafro il più in alto possibile. Ringrazio i compagni per l’ospitalità, nonostante sia arrivato ultimo in questo mercato. La concorrenza in porta? Con Cristian c’è grande stima e ci alleniamo benissimo insieme per cercare di migliorarci e di inseguire un unico obiettivo: Vincere! Poi sarà il Mister a fare le scelte in esigenza alle diverse partite che affronteremo in Coppa Italia e in Campionato ”.

La parola passa quindi ad Antonio Pasquale “ E’ un privilegio indossare questa maglia storica e gloriosa. Non mi sarei mai aspettato di arrivare in questo club. Mi ha convinto il progetto e il gioco espresso negli anni dal Venafro, possiamo raggiungere obiettivi importanti in Coppa Italia e in Campionato. La squadra è pronta e ci sono compagni di categoria superiore con grandi doti umane che aiutano soprattutto i più giovani ad inserirsi nel progetto. Le scelte di Tavone? Non ci penso. Posso giocare in diverse posizioni. Mi piace la competizione, ti spinge a fare sempre meglio. L’infortunio? E’ stata una vera e propria mazzata ma sto lavorando per essere pronto tra qualche settimana e dare il mio contributo alla squadra e ai miei compagni. Sono convinto che quest’anno ci toglieremo delle grandi soddisfazioni soprattutto in una piazza che vive di calcio e che merita palcoscenici più importanti, come quelli che questa società ha raggiunto scrivendo pagine indelebili .

Infine prende la parola il “Caterpillar Venafrano ” Tommaso Verola: “Il Venafro da anni sta facendo grandi cose. Quest’anno possiamo fare molto bene, sono qui per portare il Venafro in alto. Ho voluto fortemente rimanere in questa squadra per crescere e sono felice di far parte di questo gruppo composto da giocatori che hanno praticamente fatto la storia del calcio a 5 in Molise. Già l’anno scorso ricevevo tanti consigli e anche quest’anno devo dire che con diversi nuovi compagni c’è stata subito sintonia. Il Mister ogni giorno mi da consigli per migliorarmi e spero di ricambiare la sua fiducia e quella della società con tanti gol. Negli anni sono cresciuto molto, ho giocato la l’anno scorso per la prima volta in un campionato di C1 e ho segnato diversi gol, quest’anno sono deciso a dimostrare tutto il mio valore e dare un forte contributo al Venafro. Devo impegnarmi per aiutare i compagni. Le sensazioni sono buone e sento la fiducia di tutti”.

Dopo i giocatori, ha preso la parola il presidente Gabriele Scarabeo “La società ha operato con ponderazione e soprattutto equilibrio, equilibrio che ritengo fondamentale per formare un gruppo coeso senza il quale ogni risultato risulterebbe precluso. Abbiamo lavorato in questa direzione e crediamo di aver centrato gli obiettivi prefissi . Nonostante ciò – continua Scarabeo – la società rimarrà vigile in caso di opportunità utili a migliorare un organico già competitivo. Ora testa a sabato per l’esordio stagionale del Venafro in una partita ufficiale contro una squadra temibilissima e che in casa, nella stagione passata, ha vinto la maggior parte delle partite facendo divenire il proprio campo un vero e proprio fortino. Ha lavorato bene sul mercato e sono certo farà parlare di sé anche in questa stagione”.