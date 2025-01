di Redazione

Ennesimo episodio di tentata molestia a Venafro: un gruppo di extracomunitari inseguono una ragazza del posto, cresce l’allarme tra i cittadini.

Un episodio di intolleranza e molestia l’altra sera alla periferia sud di Venafro, dove un gruppetto di giovani extracomunitari ha inseguito una ragazze mentre percorreva Via Avonio Giustiniano, a Sud della città. L’incidente ha suscitato indignazione sollevando la necessità di rafforzare le misure di protezione contro atti di violenza e prepotenza, anche se, va detto, le forze dell’ordine sono costantemente impegnate per il controllo del territorio. Secondo le testimonianze, la ragazza, che stava passeggiando è stata avvicinata da un gruppo di giovani, al rifiuto di questa e dopo che la stessa ha cercato di allontanarsi velocemente, il gruppo ha continuato a seguirla, creando una situazione di paura. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di alcuni giovani locali, la situazione si è normalizzata. Incidenti simili, purtroppo sollevano preoccupazione tra i residenti che auspicano sempre un continuo controllo soprattutto nelle zone periferiche, in particolare di sera, per prevenire e contrastare episodi di bullismo e molestie, che, in questi ultimi tempi sembrano essere in aumento.