Sulle tracce della bellezza, sempre e comunque. EtCetera festeggia il suo terzo compleanno offrendo a Venafro, dopo il grande successo degli ultimi due anni, la nuova edizione del concerto natalizio de Il Tratturo del maestro Mauro Gioielli. Con il patrocinio del Comune di Venafro e della Fondazione “Pia Unione SS. Annunziata” e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Geco, “La voce degli angeli. Canti e musiche popolari a tema religioso” è l’evento esclusivo che chiude il cartellone del Natale venafrano.

Per la prima volta in assoluto nell’incanto barocco dell’Annunziata. Già acclamato in cornici di gran prestigio quali la Basilica di Sant’Antonio a Padova, la Basilica di Santa Cecilia a Roma e quella di Collemaggio a L’Aquila, il concerto si articola come un viaggio storico ed emozionale nella migliore tradizione musicale del Natale italiano, a partire dal Cinquecento, fra cultura popolare ed arte sacra: pastorali, zampognate, ninne al Bambinello, novene, adorazioni e invocazioni ai Santi, melodie di sant’Alfonso de’ Liguori e di padre Athanasius Kircher. Il modo migliore per augurarci pace e amore. Appuntamento a domenica 7 gennaio.