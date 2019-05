Ancora 4 misure di prevenzione personali emesse dal Questore di Isernia Roberto Pellicone nei confronti di persone considerate socialmente pericolose. L’obiettivo resta quello di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati.

La Polizia di Stato mette in campo ogni strumento disponibile per raggiungere tale obiettivo, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose o che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Gli ultimi provvedimenti riguardano 4 giovani di età compresa tra i 19 ed i 33 anni, tre dei quali residenti a Venafro e uno a Cantalupo nel Sannio.

Gli stessi, appartenenti alla criminalità comune, annoverano a loro carico numerosi precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio, concernenti gli stupefacenti e guida sotto l’influenza dell’alcool e di stupefacenti.

Gli stessi sono stati inviati a tenere un comportamento conforme alla legge ed è stato fatto loro divieto di frequentare determinati luoghi e persone, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, saranno proposti per l’applicazione di una misura più grave quale la sorveglianza speciale.