Il Comune di Venafro, in collaborazione con il Parco Regionale Storico dell’Olivo di Venafro, pur avendo deliberato l’adesione alla “4^ Passeggiata tra gli olivi 2020” organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, prevista per domenica 25 ottobre, COMUNICA di aver deciso DI SOSPENDERE TALE MANIFESTAZIONE RIMANDANDOLA A DATA DA DEFINIRE, visto il diffondersi dei contagi da Covid-19 e il recente DPCM.

Nonostante la manifestazione fosse ormai diventata un appuntamento fisso per tantissime persone, basti ricordare che l’edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 400 appassionati, riteniamo che la tutela della salute dei cittadini sia un obiettivo prioritario, difficilmente perseguibile altrimenti. È chiaro che essendo libero l’accesso al Parco dell’Olivo di Venafro, chiunque desideri passeggiare in loco, potrà farlo liberamente nel rispetto di quanto disposto dagli ultimi DPCM emanati per contrastare la diffusione del Covid-19.