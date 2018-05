Ed eccoli i trentadue venafrani ambosessi e di età, professioni ed estrazioni sociali diverse che danno vita alle due liste in lizza per le amministrative del 10 giugno e che in questi giorni sono al vaglio dei circa 8mila elettori locali per il futuro amministrativo della città.

In tanti, dopo il voto del mese entrante, resteranno in ventuno tra maggioranza e minoranza ad amministrare il quarto centro del Molise, per tocca agli elettori individuare coloro che governeranno la città, scegliendoli col voto in cabina. Chi la spunterà tra “Venafro nel cuore” e “Insieme per Venafro”, i due raggruppamenti civici che si confrontano guidati rispettivamente da Nicandro Cotugno e Alfredo Ricci ? E chi può dirlo ! Certo è che i 32 si tallonano da presso l’uno con l’altro (o l’una con l’altra), si propongono in tutti i modi possibili ed immaginabili, ognuno/a dei trentadue è convintissimo/a di spuntarla, per cui l’esito finale resta abbondantemente incerto.

La sensazione è che ci sarà una vittoria sul filo di lana e non a braccia alzate, cioè con distanze ridottissime in termini di voti tra vincitori e perdenti. Cinque anni orsono, e su oltre 7mila voti espressi dal 76% dei venafrani che si recarono a votare, furono poco più di 200 i suffragi che separarono la lista vincente da quella sconfitta e la sensazione è che analoga incertezza caratterizzerà anche quest’appuntamento elettorale del 2018.

Di seguito i nomi dei 32 in lizza

“Insieme per Venafro” – Candidato sindaco Alfredo Ricci, candidati consiglieri Anna Barile, Stefano Buono, Giovanna Capasso Barbato, Antonella Cernera, Massimo De Luca, Gian Marco Di Cicco, Aurelio Elcino, Dario Ottaviano, Ivano Pascarella, Marina Perna, Oscar Simeone, Fabrizio Tombolini, Angelamaria Tommasone, Giovanni Vaccone e Marco Valvona.

“Venafro nel cuore” – Candidato sindaco Nicandro Cotugno, candidati consiglieri Pasquale Barile, Elena Bianchi, Donata Caggiano, Alfonso Cantone, Filomena Cipolla, Giusi Di Nardo, Massimiliano Di Vito, Alessio Dolcigno, Antonio Falciglia, Anna Ferreri, Gianna Galifi, Ludovico Giulianelli, Adriano Iannacone, Carmen Mancone e Angelo Petrecca.

Tonino Atella