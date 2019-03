Degrado urbano e discariche a cielo aperto: quando l’incuria regna sovrana. Dall’abbandono di rifiuti ed elettrodomestici che creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto, a un lavandino, un divano, poltrone, sedie, mobili in legno rotti, un sanitario, tubi e tanti altri rifiuti, tutti abbandonati in bella mostra.

Le foto arrivate in redazione non hanno bisogno di tanti commenti, quello che si vede è palese, ci troviamo di fronte ad uno spettacolo indegno. Oltre a fare i conti con l’inquinamento dell’aria, con gli odori nauseabondi e la schiuma bianca del torrente Rava, ecco che anche i rifiuti contribuiscono ad aggravare ulteriormente una situazione già grave.

Non è la prima volta che ci vengono segnalate questioni di questo genere nell’area del venafrano, ma nonostante le tante denunce e gli appelli, non cambia mai nulla, anzi, tutto sembra peggiorare inesorabilmente.

“Uno spettacolo indegno per una città che merita più rispetto – riferiscono alcuni cittadini – , siamo stufi di fare segnalazioni alla stampa e di non ricevere risposte dagli amministratori locali. Siamo di fronte ad una situazione di degrado e di inquinamento ambientale che vogliamo sia risolta in tempi ragionevoli. Occorre provvedere con urgenza a rimuovere l’enorme quantità di rifiuti sparsi ormai praticamente ovunque”.

Noi non possiamo fare altro che girare l’appello a chi di dovere per porre rimedio ad uno spettacolo vergognoso.