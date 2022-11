Torino e Venafro unite in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Avverrà il 25 novembre (h17.00) con iniziative in parallelo sul web dalla Palazzina Liberty di Venafro e dalla Sala Meeting Cascina Fossato del capoluogo piemontese. In allegato la locandina dell’appuntamento esplicativa del tutto.