di T.A.

VENAFRO E POZZILLI RICORDANO SAN PADRE PIO CON NOVENA DI PREPARAZIONE ALL’EVENTO E SANTA MESSA NEL GIORNO DEL “TRANSITO”

Due comunità unite nel ricordo di San Padre Pio. Trattasi di Venafro e Pozzilli. Nel primo dei due comuni è in corso in Basilica la partecipata novena di preparazione all’evento, nell’altro si terrà domenica 23 settembre ( h 18.30) la Santa Messa dinanzi alla Statua che raffigura il Santo da Pietrelcina in ricordo del “transito”, ossia il suo passaggio dalla vita terrena a quella celeste avvenuti il 23 settembre del 1968 all’età di 85 anni. A Pozzilli presiede novena, preghiere e celebrazione P. Giuseppe Cellucci, a Venafro si provvedono i Frati Minori Cappuccini.