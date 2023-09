di T.A.

VENAFRO E POZZILLI RICORDANO SAN PADRE PIO CON NOVENA DI PREPARAZIONE ALL’EVENTO E SANTA MESSA NEL GIORNO DEL “TRANSITO”

Due comunità unite nel ricordo di San Padre Pio. Trattasi di Venafro e Pozzilli. Nel primo dei due comuni è in corso in Basilica la partecipata novena di preparazione all’evento, nell’altro si terrà domenica 23 settembre ( h 18.30) la Santa Messa dinanzi alla Statua che raffigura il Santo da Pietrelcina all’ingresso sud dell’abitato. Gli appuntamenti nei due centri in ricordo del “transito”, ossia il passaggio dalla vita terrena a quella celeste di Padre Pio avvenuto il 23 settembre del 1968 all’età di 85 anni. A Pozzilli presiede novena, preghiere e celebrazione P. Giuseppe Cellucci, a Venafro vi provvedono i Frati Minori Cappuccini. Particolare le fede dei venafrani verso il Santo da Pietrelcina, nel ricordo anche della sua pur breve permanenza a Venafro sul finire del 1911. P. Pio era stato accompagnato a Napoli dal proprio Superiore per essere visitato da illustri medici partenopei, date le sue incerte condizioni di salute. Sulla strada del ritorno a San Giovanni Rotondo si ritenne di farlo fermare al convento di Venafro perché riposasse e si riprendesse. A Venafro P. Pio stette 40 giorni e nel periodo venne mandato a confessare alla Chiesa di Sant’Antuono nel centro storico. Libero da impegni pastorali, intratteneva decine di fanciulli ambosessi della parrocchia con canzoncine e giochi mariani, dando dimostrazione delle sue doti socio/umanitarie. Intanto stringeva fraterna e duratura amicizia col sacrestano della chiesa, il sarto 21enne Eligio Atella, col quale ebbe un successivo ed intenso scambio epistolare tanto significativo da entrare a far parte del carteggio a sostegno della causa di beatificazione e santificazione che seguì alla sua scomparsa. E nel convento venafrano ebbe le terribili tentazioni e visioni demoniache che il Santo dalle Stimmate superò e sconfisse con la preghiera e l’eucarestia. Venafro non dimentica tutto questo e di continuo conferma la fede verso San P. Pio.