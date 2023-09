di redazione

Cliternia – Città di Isernia e Real Guglionesi – Venafro, le partite interessate dal provvedimento

Il Ministero dell’Interno, in attesa delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, blocca la vendita dei tagliandi perle gare di Isernia e Venafro in programma rispettivamente i prossimi 23 e 24 settembre.