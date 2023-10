di Redazione

Una lodevole scelta quella dell’Arma dei Carabinieri che sul proprio sito ufficiale Facebook, ha pubblicato una foto di una pattuglia della Compagnia di Venafro intenta a svolgere il proprio prezioso lavoro nel centro storico cittadino. La foto, se è vero che dimostra quasi una unicità dal punto di vista artistico del contesto urbano, apre, inevitabilmente il pensiero all’importante lavoro che i nostri carabinieri svolgono, ininterrottamente, per la nostra sicurezza. Lo dimostrano, se ancora ce ne fosse bisogno, gli innumerevoli commenti a corredo del post. I ringraziamenti per quanto fanno per noi, sono quelli più numerosi, ma è giusto anche sottolineare la passione e l’abnegazione con cui svolgono il proprio lavoro.