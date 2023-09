riceviamo e pubblichiamo

Una donna di circa 70 anni è stata investita da un’auto poco prima delle 13 di oggi a Venafro, via Salvo D’Acquisto, dinanzi all’ufficio postale. Il conducente della Panda si è subito prestato a soccorrerla. Sul posto 118 di Venafro che ha trasferito la signora presso l’ospedale di Isernia, dove le è stato riscontrato un politrauma. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Venafro per i rilievi del caso.