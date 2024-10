di T.A.

Non è mai piaciuta ai venafrani la perdita dell’autonomia e quindi il ridimensionamento sia delle funzioni che delle presenze dei frati del Convento di San Nicandro a Venafro. Senza celebrazioni nei giorni feriali, se non una sola funzione preserale e con l’unica Santa Messa la domenica. Insomma, il Convento e la Basilica di fatto chiusi, nonostante la diffusa e storica fede popolare. Ma dallo scorso mese di settembre le cose sono tornate alla normalità, con la presenza di nuovi Frati Minori Conventuali che garantiranno l’apertura al culto della Basilica e quindi il continuativo afflusso di fedeli assicurando la piena custodia del Sarcofago del Patrono San Nicandro. Per questo, domenica 6 ottobre p.v. sarà celebrata da S.E. Mons. Camillo CIBOTTI, Vescovo della Diocesi di Isernia e Venafro, una funzione solenne per l’insediamento al Convento di San Nicandro di Venafro della nuova comunità dei Frati Minori Conventuali. Sicuramente la città è ben lieta di accoglierli e certamente lo dimostrerà con la partecipazione alla funzione religiosa con una una grande partecipazione popolare, per dimostrare loro la gratitudine per questo importante impegno che hanno assunto.