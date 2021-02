A denunciare lo stato dell’arte con delle immagini che non lasciano dubbi all’interpretazione, è la pagina Facebook “Comune di Venafro BLOG”.

Le foto si riferiscono a Vico Degli Archi, piccolo vicoletto del centro storico di Venafro, reso da incuria e inciviltà una discarica a cielo aperto. Come riporta la didascalia che accompagna le foto: “È evidente che il personale del comune non ci mette piede da anni!”

Non si puo’ di certo affermare il contrario, ma va sottolineato anche il fatto che l’inciviltà di alcune persone è complice nel generare degrado. Riportiamo questa segnalazione con l’auspico che, chi di dovere, intervenga prontamente per rimuovere i rifiuti e ristabilire un minimo di decoro in Vico Degli Archi.