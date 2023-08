DESERTI AUTENTICI CORSO E CENTRO STORICO DI VENAFRO, SENZA UN’ “ANIMA” IN GIRO

D’accordo le ferie degli esercenti commerciali, che all’unisono hanno abbassato le saracinesche girando le spalle a tutti, ma ci ha messo del suo anche il Comune di Venafro, proponendo un cartellone estivo a partire addirittura dal … 19 agosto ! Ossia un cartellone che apre ad un mese dalla fine dell’estate, protraendolo però sino a tutto ottobre per includervi la ricorrenza civile/religiosa della Madonna del Rosario, venerata nella frazione Ceppagna. Conseguentemente la città -eccezione fatta per via Colonia Giulia, strada dall’intenso traffico interregionale che appunto ha “movimentato” il ferragosto venafrano- si è ritrovata col deserto più assoluto tanto su Corso Campano, l’arteria principale dell’interno, che nel centro storico ! Ed è stato un gran peccato siffatto avvilente deserto. Nessuno in strada, sia venafrani che forestieri letteralmente spariti, tutto chiuso e desolante solitudine dappertutto ! Unici “movimenti”, come scritto, sulla trafficata Colonia Giulia con bar ed alimentari aperti per i passanti ed auto extraregionali a go/go dirette in Abruzzo o nel Lazio. Si è fermato qualcuno a Venafro per apprezzarne storia, arte ed ambiente ? Purtroppo no ! E la constatazione è a pieno demerito di chi avrebbe dovuto operare in tutt’altro modo !

T.A.