450mila Euro dal “Programma Pinqua”, un importo ragguardevole che sommato al finanziamento Cis di 500mila Euro consente la trasformazione della Villa Comunale cittadina.

Dal “Programma innovativo nazionale per la qualità ambientale” e dal Cis, cospicui finanziamenti per un progetto “che – come annuncia l’Assessore Comunale Marina Perna – concentra la propria attenzione sulla Villa Comunale e tutte le pertinenze.” Un lavoro di squadra che da subito si è focalizzato sulla necessità di intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi della Villa Comunale cittadina, che ha consentito la partecipazione al “Bando Pinqua” e quindi l’ottenimento del relativo finanziamento. Sempre dalle dichiarazioni dell’Assessore Perna, si apprende che si tratterà di lavori di sistemazione generale dell’Area, un impianto di recupero delle acque meteoriche e una pavimentazione drenante, area fitness outdoor, elementi di arredo per un’area dedicata ai bambini e ragazzi, e anche una per i meno giovani. Insomma un’idea di con l’obiettivo di creare una rete di relazioni a tutto vantaggio della qualità urbana dove trascorrere il proprio tempo libero e anche una offerta culturale, visto che è prevista anche l’ area open library. “Un luogo di coesione ed inclusione sociale, quello che meritano i cittadini di Venafro” chiosa l’Assessore Perna.