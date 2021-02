“Lunedì u.s. sono stati effettuati da ASREM quasi 70 tamponi su alunni e docenti di 3 classi del TESTA. Si tratta delle 3 classi che da venerdì sono in didattica a distanza per contatto diretto con un positivo.

Come già comunicato, per precauzione avevo chiesto ad ASREM di fare il tampone a tutti. Dei tamponi effettuati sono risultati positivi 6 alunni in una classe e un alunno ciascuno nelle altre due classi. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti!

Si tratta, ripeto, di classi che sono già in didattica a distanza da venerdì scorso. Sentito il Dipartimento Prevenzione ASREM e il Dirigente Scolastico, sempre nella logica della massima precauzione per tutti, le 3 classi in questione rimarranno in didattica a distanza in attesa di effettuare nei prossimi giorni un ulteriore tampone.

Inoltre, ho richiesto che anche altri insegnanti, che potrebbero avere avuto rapporti con le classi in questione, sebbene non risulti che abbiano sintomi, facciano il tampone per maggiore tranquillità di tutti. Al PILLA ieri è risultato un alunno positivo (a cui facciamo i nostri migliori auguri!), la classe è stata posta in didattica a distanza, richiederò il tampone di verifica per i compagni di classe.

Quanto alla sanificazione, viene ordinariamente effettuata dalla scuola. Ad ogni modo, come Comune avevamo già programmato un intervento straordinario per i prossimi giorni.

Manteniamo ogni attenzione SEMPRE, nella scuola e fuori della scuola.