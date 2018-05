Riceviamo e pubblichiamo

L’Ente Parco, Associazioni di promozione turistica e operanti sul territorio, Aziende Agricole, Produttori di Olio, Operatori del soggiorno le cui attività gravitano nel Centro storico e nel Parco Regionale dell’olivo di Venafro, hanno deciso di costituire un coordinamento per portare avanti iniziative di qualità e soprattutto pretendere che la realtà venafrana, così ricca di storia e cultura, riemerga con forza dal ruolo marginale cui le istituzioni regionali l’hanno colpevolmente relegata negli ultimi anni.

Si è scelto di portare avanti temi ben precisi, agendo in rete e facendo massa critica per suggerire interventi e programmi alle amministrazioni comunale e regionale che governeranno il territorio nei prossimi anni. Il collante di questa forte azione è l’inserimento del Paesaggio Rurale Storicodel Parco Regionale dell’Olivo di Venafro nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici, che costituisce una straordinaria opportunità per la valorizzazione del territorio.

Sin da subito questa aggregazione chiederà alla nuova Giunta regionale il rispetto degli impegni assunti con il Mipaaf riguardo la salvaguardia dei paesaggi rurali storici e ai candidati sindaci alle prossime amministrative di Venafro precisi impegni per la valorizzazione del centro storico e del Parco e per un programma iniziative valide, tese alla valorizzazione del notevole patrimonio culturale che offre questa città. Il Comitato è aperto ad altre adesioni.

Associazione Cippus Informamolise

Associazione Gruppo Santa Croce

Associazione MEMO – Cantieri culturali

Associazione Olea Mediterranea

Associazione Winterline Venafro ONLUS

Associazione Vigili del Fuoco in C. – Sez. di venafro

Azienda Agricola Mario Rambaldi

(Azienza biologica certificata ICEA)

Cooperativa Colonia Julia Venafrana

Dimora Storica Del Prete di Belmonte

Ekoclub – Federcaccia Venafro

Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro

(f.to il Presidente dell’Ente Dott. Emilio Pesino)