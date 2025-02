di Redazione

La coltivazione dell’olivo, da sempre legata alle tradizioni mediterranee, sta affrontando sfide sempre più complesse legate alla salute delle piante e alla sostenibilità ambientale. Adottare pratiche biologiche non solo migliora la qualità del prodotto finale, ma protegge anche l’ambiente. L’Ente Parco Regionale dell’olivo di Venafro, organizza un convegno sul tema “difesa e nutrizione dell’olivo, strategie biologiche per un futuro sostenibile”. L’obiettivo principale è permettere a esperti, professionisti del settore e appassionati di condividere conoscenze e innovazioni, discutere le sfide legate all’olivicoltura e promuovere soluzioni per sensibilizzare il settore olivicolo sull’importanza di pratiche ecologiche e sostenibili. L’appuntamento è per il giorno 28 febbraio prossimo, alle ore 17.30 presso la Sala ex Palazzo Armieri, Piazza Vittorio Veneto a Venafro