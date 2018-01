La scorsa notte, nel corso di servizi predisposti dai Carabinieri in tutta la provincia di Isernia, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dei furti ai danni di abitazioni private e attività commerciali, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro hanno intercettato nella periferia cittadina un’autovettura con a bordo tre persone di origine campana, due uomini ed una donna, tutti con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.

In loro possesso venivano rinvenuti arnesi atto allo scasso e strumenti vari per forzare serrature. Tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre a carico dei tre che nel frattempo sono stati fermati ed accompagnati in caserma, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, è scattata anche la procedura per l’applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, in considerazione del fatto che non erano in grado di fornire valide giustificazioni circa la loro presenza nel territorio “pentro” ed essendovi fondati sospetti che fossero in procinto di portare a compimento qualche azione delittuosa.