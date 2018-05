Oggi, sabato 11 maggio, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni comunali. Domenica 10 giugno 2018, i venafrani saranno chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e nominare i nuovi Consiglieri comunali.

A Venafro sono due le liste che si sfideranno in questa tornata elettorale: Insieme per Venafro, in appoggio ad Alfredo Ricci, e Venafro nel cuore, in appoggio a Nicandro Cotugno. Per la poltrona di Sindaco la sfida è tra Ricci (ex Sorbo), vicesindaco uscente, e Nicandro Cotugno (Patriciello), che ha già ricoperto il ruolo di Sindaco. I 5 stelle non hanno presentato una lista per questa competizione elettorale.

Nei giorni scorsi si dava per scontata la presenza di una terza lista legata al nome di Anna Ferreri. Ma questa ipotesi è saltata a breve distanza dalla presentazione delle liste. Secondo indiscrezioni, il Consigliere comunale uscente Ferreri, ha cercato di mettere in campo una sua lista, sembrerebbe per alzare il prezzo, ed andare lei e Iannacone tra le fila di Nicandro Cotugno, candidato di Patriciello, per chiedere due assessorati.

Con questa mossa, si è tratto in inganno, chi aveva creduto ad un ipotetico nuovo progetto politico. Sempre secondo indiscrezioni, sembra che questa mattina, presso la sede elettorale di Aldo Patriciello, Enzo Bianchi, sbattendo i pugni sul tavolo, abbia preteso, oltre all’assessorato per sua figlia Elena Bianchi, altri due per Ferreri e Iannacone. Lo Statuto del Comune di Venafro prevede fino a sette assessori, ma non è pensabile che si arrivi a questo numero. Gli assessori potrebbero essere quattro o cinque. La domanda sorge spontanea: a chi spetteranno gli altri assessorati? Chi sono i papabili che potrebbero occupare le nuove poltrone?

Lista Insieme per Venafro (in appoggio ad Alfredo Ricci)

1) Barile Anna

2) Buono Annamaria

3) Buono Stefano

4) Capasso Barbato Giovanna

5) Cernera Antonella

6) De Luca Massimo

7) Di Cicco Gian Marco

8) Elcino Aurelio

9) Ottaviano Dario

10) Pascarella Ivano

11) Perna Marina

12) Simeone Oscar

13) Tombolini Fabrizio

14) Tommasone Angelamaria

15) Vaccone Giovanni

16) Valvona Marco

Lista Venafro nel cuore (in appoggio a Nicandro Cotugno)

1) Amoroso Carmine

2) Barile Pasquale

3) Bianchi Elena

4) Caggiano Donata

5) Cantone Alfonso

6) Cipolla Filomena detta Minella

7) Di Vito Massimiliano

8) Dolcigno Alessio

9) Falciglia Antonio

10) Ferreri Anna

11) Galifi Gianna Enrica

12) Giulianelli Ludovico

13) Iannacone Adriano

14) Mancone Carmela Federica detta Carmen

15) Petrella Angelo

16) Di Nardo Giusi