I commercianti del centro di Venafro, “Urgente ripristinare la funzionalità strisce blu, altrimenti per il commercio è la fine. Oggi si parcheggia dove si vuole, senza pagare alcunché e per tempo illimitato, il che ci fa perdere clienti. La nuova amministrazione comunale deve responsabilmente farsi carico dei nostri problemi”.

Grido d’allarme dai commercianti del centro di Venafro. Riguarda il mancato ripristino, ormai da mesi, della funzionalità delle strisce blu il che, secondo la categoria, penalizza tantissimo le attività commerciali.

“Ci rivolgiamo alla nuova amministrazione comunale –affermano gli esercenti del centrale Corso Campano- perché ci si adoperi per il ripristino della funzionalità delle strisce blu, di fatto soppresse a seguito del cambio di gestione del servizio.

Oggi a Venafro si parcheggia dove, come e per tutto il tempo che si vuole senza alcuna regola e senza pagare alcunchè. Questo fa sì che non si trovano posti per sostare al centro, per cui la clientela è sparita. I danni alle nostre attività sono notevoli, per cui chiediamo che le strisce blu tornino operative”.

Vuole spiegare in dettaglio la situazione, chiediamo al commerciante che protesta lamentando il calo degli affari ? “Dopo il cambio di gestione delle strisce blu da parte di una nuova società interregionale appaltatrice del servizio –aggiunge l’interlocutore- di fatto tali strisce blu non risultano più operative, per cui l’automobilista parcheggia a proprio piacimento senza pagare alcunché.

Questo comporta che non ci siano più spazi per sostare dinanzi ai nostri esercizi o nelle vicinanze e ce ne stiamo rendendo conto registrando un netto calo degli affari. I potenziali clienti cioè non trovano posto per sostare e vanno altrove”. Quale la proposta per risolvere il delicato problema ? “Il ripristino immediato della funzionalità delle strisce blu.

La nuova società appaltatrice del servizio deve cioè ultimare le procedure in piedi da diversi mesi affinché le strisce blu tornino ad essere operative. Solo regolamentando le soste, i nostri commerci potranno riprendersi. In caso contrario continueremo a subire danni economici di non poco contro.

Perciò il sollecito alla nuova amministrazione municipale perché responsabilmente e doverosamente affronti il problema che interessa non uno/due/tre commercianti ma tutti gli esercizi commerciali di Venafro”.

Tonino Atella