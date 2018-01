Ieri, domenica 14 gennaio, i venafrani sono tornati a manifestare in piazza per gridare “Ora Basta” contro l’inquinamento ambientale. Raccolte in due ore centinaia di fotocopie di altrettante tessere elettorali che saranno consegnate al prefetto Guida per manifestare contro la classe politica colpevole di inerzia su un tema così importante per la salute dei cittadini.

Soddisfatto il promotore dell’iniziativa, Raffaele Siano, che su Facebook scrive: “noi abbiamo sfidato apertamente la classe politica, per un paese così piccolo, così compromesso è veramente una vittoria. Avevo detto che potevamo raggiungere le 100 fotocopie, bene siamo andati oltre, che soddisfazione vedere tanta gente venire con le fotocopie delle tessere elettorali, quelle tessere che sanciscono la nostra identità, che garantiscono la nostra libertà. Che peccato vedere tanta diffidenza! Noi pochi, liberi, folli, abbiamo sfidato la classe politica. Che coraggio stare in una piazza e testimoniare la propria libertà.

Il fine della manifestazione era chiaro far capire che noi non siamo”fessi” che siamo stufi di essere corrotti e schiavi del sistema. Quanta gente arrabbiata con occhi della tigre ho visto dare la propria fotocopia, quanta ipocrisia ho visto in chi è venuto solo per fare presenza quanta remissione e arrendevolezza ho visto in tutti quelli che facevano e hanno fatto finta di non capire. Ma ringrazio tutti e vi prometto che noi lotteremo per voi, per i vostri figli per i vostri e nostri malati, morti per l’inquinamento. Abbiamo raccolto tante fotocopie testimonianza della nostra libertà, spero che il prefetto accetti questa testimonianza di affetto e stima di gente semplice che ha voluto dire “Ora Basta”. Grazie!”