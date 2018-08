Chedlia Nabli è una studentessa 17enne, nata da mamma venafrana e papà nordafricano; domani 23 agosto andrà in Cina dove studierà un anno intero grazie alla borsa di studio di Intercultura. Le dichiarazioni della giovane.

Le barriere socio/culturali tra popoli e nazioni? Praticamente abbattute e inesistenti, con ovvia soddisfazione delle nuove generazioni che amano tuffarsi nelle opportunità offerte dal terzo millennio pescandovi a piene mani. La conferma arriva da Venafro per merito di una giovanissima studentessa del liceo linguistico di Isernia, la 17enne Chedlia Nabli, mamma venafrana e papà nordafricano, che il 23 agosto salirà sull’aereo diretto in Cina dove resterà dieci mesi a studiare, approfondire e conoscere cultura, società ed arte cinesi per allargare il proprio sapere.

A parlare della ghiotta novità della sua vita è la stessa Chedlia. “Il 23 agosto andrò in Cina -attacca la giovane- avendo vinto una borsa di studio totale che ricopre tutta la quota di partecipazione con Intercultura. Esattamente andrò ad Harbin, città del nord della Cina famosa per il festival del ghiaccio che vi si svolge. Resterò lì per 10 mesi e andrò regolarmente a scuola. Mi ospiterà una famiglia. Ho deciso di fare questa esperienza perché mi piace viaggiare, cercare nuove avventure e andare alla scoperta di altre culture come quella cinese che sono ansiosa di conoscere da vicino”.

Tonino Atella