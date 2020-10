Un problema che si verifica a causa della mancanza di interventi di pulizia. Se quando piove in molti si domandano perché il centro storico di Venafro si allaghi così in fretta, questa è la risposta. I tombini dovrebbero far defluire in fretta le acque piovane, invece, si trasformano in veri e propri tappi. La pagina Facebook pubblica Comune di Venafro Blog, posta un video che rende bene l’idea e non abbisogna più di tanto di chiose. Non siamo in presenza di una bomba d’acqua, ma di una pioggia che si può tranquillamente definire normale in questa stagione. Se si creano problemi adesso, figuriamoci cosa potrebbe accadere con le grandi piogge autunnali. E’ così difficile, per un’amministrazione comunale, mantenere i tombini puliti e liberi da detriti? In questi casi non si tratta di ostruzioni fisiologiche, ma di problemi strutturali che richiedono più attenzione e un aumento delle operazioni di pulizia per evitare che i tombini si trasformino in tappi.

Per camminare nel centro storico di Venafro servono gli stivali di GOMMA!…