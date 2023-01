Nella cornice delle annuali celebrazioni per la Giornata della Memoria, alle 17.30 di mercoledì 25 gennaio, l’associazione Venus Verticordia e l’ISISS Giordano, in collaborazione con Il Geco Cooperativa sociale e con il patrocinio del Comune di Venafro, ospiteranno, nella Palazzina Liberty di Venafro, la presentazione del progetto scientifico volto alla realizzazione del film-documentario Ritorno a Tora. Il documentario racconta la storia di un gruppo di Ebrei napoletani sottratti alla violenza nazifascista e alla deportazioe nei lager dal silenzio degli abitanti di Tora, piccolo comune della provincia di Caserta ove gli Ebrei napoletani erano stati confinati. L’evento si aprirà con l’introduzione dello storico Giovanni Cerchia, ordinario di Storia contemporanea presso l’Università del Molise, cui seguirà la presentazione del film da parte del regista Luca Gianfrancesco e la proiezione in anteprima assoluta di alcuni frammenti del documentario.