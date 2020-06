di Tonino Atella

Ha preso il via martedì 16 giugno per concludersi giovedì 18 giugno la Festa dei Santi Martiri di Venafro, tradizionale e storico appuntamento in onore dei Santi Nicandro, Marciano e Daria.

Il trittico risulta quest’anno stravolto e ridotto causa covid, stante la necessità di prevenire ed evitare contagi e pericoli. Giocoforza esclusivamente riti religiosi nella tre giorni celebrativa di metà mese, col totale annullamento di processioni e qualsivoglia altro appuntamento socio/civile. Niente bande musicali, nessun cantante o intrattenimento per spettacoli serali, niente matinée musicale in piazza Cimorelli, luminarie solo sulla facciata della Basilica e all’edicola votiva di piazza Cimorelli, nemmeno un tavolino per le serate conviviali in piazza Vittorio Veneto, zero stand per la vendita di prodotti di varia natura, nessun appuntamento sportivo o ricreativo, parco divertimenti nient’affatto installato ed anche la fiera del 17 giugno annullata.

Nella tre giorni solo riti religiosi e sante messe no stop con opportuni distanziamenti parte all’Annunziata e parte in Basilica, con celebrazioni presiedute dal Vescovo d’Isernia/Venafro Mons. Camillo Cibotti, dal Vescovo di Trivento Mons. Claudio Palumbo, da Fr. Cosimo Vicedomini, Guardiano della Basilica, da Don Gian Luigi Petti, Parroco di San Simeone, e dal P. oblato Giuseppe Cellucci.

A margine dei riti ci saranno solo la verifica dell’eventuale presenza della Santa Manna in Basilica per porgerla ai fedeli e l’offerta dei ceri e delle chiavi della città al Pastore Diocesano in segno di fede della comunità venafrana verso i Santi Martiri perché proteggano la collettività locale.