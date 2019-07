“E’ impossibile che nessuno dal Comune se ne avveda, essendo la cosa in atto da sempre? Così come non è credibile che sempre dal nostro Ente locale nessuno percepisca gli impossibili olezzi provenienti h24 dai cassonetti dei rifiuti situati nelle zone di nuova espansione in pianura, sistematicamente ricolmi di rifiuti di ogni tipo!

Il caldo del periodo sta aumentando considerevolmente i problemi dei pessimi odori che si percepiscono in giro soprattutto a ridosso di tali cassonetti, per cui occorre intervenire per tutelare la salute di tutti e garantire alla nostra città un’aria più respirabile, maggiore decoro ed un ambiente più pulito”. Così, mostrando evidente e giustificata contrarietà, si esprime Marciano, 60nne venafrano che si sposta a piedi nell’abitato e che suo malgrado è costretto a percepire tanti, fastidiosi, pericolosi ed insistenti olezzi provenienti dai citati cassonetti dell’immondizia su strade e piazze della città.

Ancora l’uomo : ”Non vengono mai ripuliti tali cassonetti, né si provvede a pulire e disinfettare le aree in cui sono situati. Una puzza impossibile ed abbondantemente stomachevole, che certamente non fa bene alla salute di tutti noi”. Quindi gli interrogativi conclusivi dell’uomo: “Solo noi cittadini avvertiamo tale impossibile andazzo ? I nostri amministratori locali dove transitano per recarsi al Comune ?

Non lo avvertono con occhi ed olfatto ogni giorno tanto schifo? Beati loro …”. Dove avviene tutto questo a Venafro, chiediamo ? Ancora Marciano : “Un po’ dappertutto nei rioni di pianura ma soprattutto lungo Via Colonia Giulia e via Volturno, arterie trafficatissime. Un deciso intervento risolutore appare perciò assolutamente doveroso!”.

Tonino Atella