La cattiveria umana sembra non trovare mai fine. Il cane è stato trovato decapitato all’interno di un giardino via Maria Pia a Venafro. Una scena orribile agli occhi di chi a scoperto il corpo della povera bestiolina in quelle condizioni. E’ stato allertato subito il 112 che prontamente ha inviato sul posto i Carabinieri Forestali.

A compiere l’azione potrebbe essere stata la mano dell’uomo oppure un altro cane. Spetterà ai forestali fare luce sulla triste vicenda. Non bastano le esche avvelenate, i cuccioli chiusi in scatole e gettati nei fiumi, i cani sempre più spesso vengono anche torturati o addirittura uccisi per gioco. Un gesto così violento e vile non può avere nessuna giustificazione anche se a compierlo fosse stato chi da questo animale ha subito dei danni.