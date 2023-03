Domani l’atteso Venafro-Campobasso al “Del Prete” per l’eccellenza molisana

Campobassani lanciatissimi in testa alla classifica, di contro i venafrani in fase calante dopo due sconfitte consecutive e che rischiano di restare fuori dai play off

Partita di cartello nel pomeriggio di sabato 1 aprile (h 15.00 il fischio d’inizio) al “Del Prete” di Venafro. Saranno di fronte il Venafro ed il Campobasso, squadre con obiettivi opposti. I campobassani cercheranno di ribadire il primo posto solitario in classifica a quota 69 con 23 vittorie, nessun pari e due sconfitte, attraverso l’ennesimo successo stagionale e i tre punti, esattamente come riuscito loro all’andata quando piegarono il Venafro col minimo scarto (1-0). I venafrani di contro avranno necessità di uscire dal periodo/no di due sconfitte consecutive, che al momento li escludono addirittura dai play off, perciò a loro volta inseguiranno il successo pieno. In effetti gli uomini di Camorani, che in precedenza erano stati anche terzi in classifica, sono scesi al sesto posto, che appunto li escluderebbe dalla fase finale della stagione per tentare la scalata alla D. Ergo, bisogna che il Venafro vinca ! Ma altrettanto pensa il Campobasso : vittoria per tenere a distanza chi insegue. Per accontentare entrambi occorrerebbero … sei punti, ma in palio ce ne sono … solo tre, per cui sarà partita vera, tirata ed incerta. Sulla carta ospiti meglio attrezzati tecnicamente, tant’è il bel campionato che stanno effettuando, per cui il pronostico pende dalla parte campobassana, ma per quanto appena scritto il Venafro non può restarsene a guardare, a meno che non voglia sottoscrivere una ennesima stagione deludente del calcio cittadino. C’è bisogno di riscatto dal versante venafrano, dimenticando in fretta le prove opache col Boiano in casa (sconfitta per 2-3) e di Isernia (2-0 per i pentri). Soprattutto per non sentir ripetere da mister Camorani che la valenza tecnico/tattica del Venafro é quella che è, cioè modesta, che è sotto gli occhi di tutti ed in quanto tale sono inevitabili le sconfitte. Affermazioni rese in tv al termine di Isernia/Venafro e che francamente non hanno fatto sorridere i supporter venafrani. Occorre quindi una perentoria inversione di tendenza e mentalità in casa venafrana ed a questo punto possono e devono darla solo i giocatori in campo, ascoltata la sostanziale demotivazione del mister. Ma ci sarà da fare i conti col primo in classifica, il Campobasso, lanciatissimo verso la D e certamente seguito al ”Del Prete” di Venafro da diverse centinaia di propri tifosi. Perciò match da non perdersi e da seguire … in apnea, cioè trattenendo il fiato ! Il segno finale della partita ? Innanzitutto il “ 2 ”, quindi la “ X ” e dulcis in fundo l’ “ 1 “ !