Eccellenza calcistica molisana – Dopo la pausa tecnica, si riparte al ”Del Prete” con l’anticipo di sabato Venafro/Boiano, match avvincente e coi padroni d casa favoriti sulla carta

Un tempo Venafro/Boiano richiamava diverse centinaia di spettatori d’ambo le parti per 90’ di solito tiratissimi, addirittura incandescenti e dal risultato incerto sino all’ultimo. Proverbiali i match Venafro/Boiano tanto al “Del Prete” di Venafro che in casa dei bifernini, con partite avvincenti sia in campo che sugli spalti. Erano gli anni in cui le due società veleggiavano nelle zone alte delle graduatorie, con ottimi tassi tecnici in campo e il pubblico d’ambo i fronti seguiva con tanta passione. Oggi, pur non occupando entrambe i primissimi posti dell’eccellenza molisana (il Venafro è quinto, il Boiano nono), la gara resta ugualmente interessante tanto da prevedere sabato pomeriggio buone presenze al “Del Prete” di Venafro. E veniamo al ruolino sin quì dei due contendenti. Venafro come scritto è quinto in classifica con 42 punti, con 66 reti fatte e 26 subite. Boiano ripetiamo nono in graduatoria con 30 punti, 32 reti realizzate e 45 incassate. Nel precedente match stagionale di eccellenza il Venafro aveva pattato (3-3) a Sesto Campano raggiunto in extremis dai padroni di casa, mentre il Boiano aveva perso sul rettangolo amico per 0/2 per mano dell’Alto Casertano. Il pronostico di sabato pomeriggio al “Del Prete” per Venafro/Boiano ? Sulla carta sarebbe per il Venafro, ma la palla è rotonda …, per cui buona partita a tutti !