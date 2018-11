Pessimo comportamento di qualcuno a Venafro che, o per scherzo o per fare uno sgarbo o per istinto incontrollabile, si è appena abbandonato ad un’azione tutt’altro che civile ed inqualificabile: addirittura scaraventare una bicicletta nelle acque del laghetto di Corso Lucenteforte!

Un modo di fare tutt’altro che bello in quanto rovina una delle attrattive naturali della città, ossia il suggestivo specchio d’acqua da cui parte il fiume San Bartolomeo, nel quale si specchia la Palazzina Liberty e che forestieri e visitatori amano ammirare dato il colpo d’occhio che offre. Ovviamente tale colpo d’occhio è suggestivo ed attrae se il laghetto in questione è pulito e in ordine.

Tutt’altro se nel laghetto in tema si scaraventa di tutto, da una bicicletta alla plastica, da lattine di bibite a bottiglie di vetro, ai rifiuti in genere. Ed allora l’invito a comportamenti maggiormente responsabili e di civiltà affinché la città sia sempre decorosa e presentabile agli occhi di tutti. Intanto sarà bene rimuovere quella bicicletta.

Tonino Atella