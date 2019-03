Nella giornata di ieri, nel corso di servizi preventivi specifici tesi a garantire sicurezza stradale ed a contrastare l’uso di droghe, i Carabinieri di Venafro hanno deferito alla Prefettura due trentenni campani per “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale”.

I due uomini, entrambi operai del casertano con piccoli precedenti, viaggiavano a bordo dello stesso mezzo in transito sulla Venafrana; durante il controllo i soggetti palesavano un certo nervosismo che destava sospetto nei militari operanti, per cui a seguito di immediata perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso rispettivamente di cinque e tre grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro amministrativo, mentre i due sono stati deferiti alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.