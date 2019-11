I Battiti di Venere. Musica e parole per le donne. Questo il titolo, non privo di suggestioni e risonanze emozionali, pensato da Venus e dal Collettivo Divergente per tributare un omaggio musicale e letterario alla femminilità nel contesto della Settimana contro la violenza sulle donne. Con il patrocinio del Comune di Venafro, della Commissione Pari Opportunità e del Mibact. Sotto il segno della Venere che cambia i cuori e li fa battere con la convinzione che #nonènormalechesianormale. Appuntamento a sabato 30 novembre, presso il Museo Archeologico di Santa Chiara, con i talenti artistici della città.