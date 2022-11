Venafro, basta una piccola pioggia a provocare un incidente che per fortuna, visti gli ultimi avvenimenti spiacevoli dei giorni scorsi, non ha visto nessuna persona coinvolta. Gli assetti viari cittadini e consortili con notevoli problematiche, manto stradale usurato e reso viscido dall’acqua hanno provocato un piccolo incidente lungo il Rava. Coinvolta un’utilitaria, finita in un fossato senza causare, fortunatamente, alcuna conseguenza anche per le altre autovetture che erano presenti sul luogo dell’incidente.