Venafro. Nella serata di ieri in direzione Cassino, all’interno della galleria Nunziata Lunga una vettura ha preso fuoco spaventando gli automobilisti che repentinamente hanno allertato forze dell’ordine e vigili del fuoco. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Solo rallentamenti del traffico e tanta paura per questa brutta vicenda dall’epilogo positivo.