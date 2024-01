di Redazione

L’intervento fatto all’interno del Consiglio Comunale monotematico del 29 gennaio u.s. dall’ Associazione Mamme Salute e Ambiente ODV Venafro, da sempre impegnata per la difesa dell’ambiente e del territorio, ha lasciato un monito importante, forse più di ogni parola emersa nella discussione sull’argomento: “ricordiamo a tutti coloro che ricoprono ruoli decisionali che difendere la nostra salute è un obbligo e non una scelta.” E queste che seguono sono le loro considerazioni su ciò che è stato discusso in Consiglio Comunale.

“Ieri, 29 gennaio 2024, nel consiglio monotematico sull’ambiente a Venafro, è emersa con chiarezza la necessità di agire con sollecitudine sul territorio, nessuno tra gli esperti ha potuto negare la pressione ambientale a cui involontariamente sono esposti i cittadini della Valle del Volturno. Il dott. Fabrizio Minichilli del CNR di Pisa ha ben evidenziato come i valori del particolato presenti nel territorio vadano obbligatoriamente abbassati. Quanto affermato ieri, era stato ben documentato già nel luglio del 2022 quando fu reso pubblico lo studio epidemiologico sul territorio EPIVenafro+7. La sottovalutazione di determinate informazioni sullo stato di salute dei residenti nella Valle Venafrana è veramente grave, non è più possibile che si continui a parlare senza agire. Nell’incontro è inoltre emersa con forza l’importanza della vittoria al TAR sul PRIAMO, Piano Regionale Integrato sulla qualità dell’aria del Molise, è stato solo grazie al coraggio e determinazione dell’associazione Mamme per la Salute e l’Ambiente e al WWF OA Molise che nel 2019 proposero ricorso contro questo Piano, che oggi si può con determinazione chiedere alla REGIONE interventi incisivi e veloci a tutela della salute di chi vive nella area Venafrana. Non si può più aspettare!”