Dal direttivo Fand di Venafro (Federazione Nazionale Diabetici) riceviamo un comunicato di cui pubblichiamo uno stralcio: <Il Direttivo dell’Associazione Nazionale Diabetici di Venafro informa i pazienti diabetici che afferiscono all’Ambulatorio di Diabetologia del Distretto di Venafro, sito all’ex Ospedale SS Rosario, che la paventata chiusura dello stesso al momento è smentita.

L’Ambulatorio con le visite, consulenze e distribuzione dei presidi è in piena attività con le aperture settimanali del mercoledì, giovedì e venerdì. L’Associazione è riuscita a fare squadra con persone sensibili che si sono impegnate a difesa dell’Ambulatorio, già per anni eccellenza del presidio ospedaliero, e riferimento per pazienti di Venafro, della Valle del Volturno e delle regioni limitrofe.

Il direttore De Bernardo, da medico più che consapevole della malattia diabetica e delle patologie ad essa correlate, ha ribadito che sarà vicinissimo ai diabetici e alle loro famiglie e pensa, addirittura, a qualche possibile miglioramento organizzativo. Non ultimo il Sindaco Alfredo Ricci ha dichiarato che non permetterà che la Città sia privata di questo servizio che, oltre a tutelare la salute dei cittadini, rappresenta un punto di riferimento sociale ed economico.

L’Associazione Fand al momento è soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati e ringrazia tutti quelli che si sono impegnati in questo lavoro squadra per il bene comune>. Lo stesso comunicato puntualizza altresì l’impegno dei consiglieri regionali Scarabeo e Tedeschi che nel tempo si sono impegnati per la sopravvivenza del predetto servizio al fine di garantire prestazioni essenziali per tanti soggetti diabetici del Venafrano.

Tonino Atella