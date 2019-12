“In riferimento al Bando assegnazione di alloggi EDP del 06/03/19, è stata pubblicata in data 04/12/19 la graduatoria provvisoria all’albo del Comune di Venafro, a scadenza pubblicazione ossia, dopo 30 giorni dal 04/12/19 e nei 30 giorni successivi, sarà possibile proporre ricorso. La Commissione, dopo aver esaminato eventuali ricorsi, procederà alla stesura della graduatoria definitiva e laddove ci fossero concorrenti a parità di punteggio si procederà a sorteggio per la collocazione in graduatoria. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo per altri 30 giorni e non potrà essere impugnata”. Lo rende noto l’assessore con delega all’edilizia residenziale pubblica Anna Barile.